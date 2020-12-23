Россия должна платить взносы в WADA несмотря на отстранение

Россия будет обязана выплачивать ежегодный взнос для Всемирного антидопингового агентства (WADA) несмотря на то, что РУСАДА была лишена статуса соответствия. 17 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отстранил российский спорт на два года.

В 2020 году Россия заплатила взнос в WADA в размере 1 млн 16 тыс. долларов.

"Выплата государственных взносов никак не связана с соблюдением требований национальными антидопинговыми агентствами", — приводит ТАСС заявление WADA.

В 2021 году WADA планирует увеличить взносы на 8-10%. Наибольшие взносы в 2020 году внесли США (2,71 млн долларов), Япония (1,67 млн) и Канада (1,35).