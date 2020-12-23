Легкоатлетка Клишина рассказала о тяжёлой жизни в США

Российская легкоатлетка Дарья Клишина рассказала о сложностях жизни в США. По словам спортсменки, она не может жить без кредитной карты.

"Я столкнулась с тем, что мне пришлось завести кредитную карту. Для меня самое страшное — жить в долг. А тут очень важна хорошая кредитная история", — приводит РИА "Новости" слова Клишиной.

Клишина отметила, что в США невозможно сделать какую-либо крупную покупку или приобрести айфон без чистой кредитной истории.