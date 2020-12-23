Легкоатлетка Клишина рассказала о тяжёлой жизни в США

Российская легкоатлетка Дарья Клишина рассказала о сложностях жизни в США. По словам спортсменки, она не может жить без кредитной карты.
"Я столкнулась с тем, что мне пришлось завести кредитную карту. Для меня самое страшное — жить в долг. А тут очень важна хорошая кредитная история", — приводит РИА "Новости" слова Клишиной.
Клишина отметила, что в США невозможно сделать какую-либо крупную покупку или приобрести айфон без чистой кредитной истории.
"Не знаю, хорошо это или плохо, но для меня это было непонятно и непривычно, до сих пор возмущают какие-то ситуации, с этим связанные", — заявила Клишина.
США усилили экспортный контроль над своими технологиями, которые передаются в Россию, Китай и Венесуэлу. Россия уже семь лет готовится к этому. Есть ли результат?