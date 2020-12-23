Гинер не знает, что будет с Гончаренко в ЦСКА

Президент ЦСКА Евгений Гинер не смог точно ответить на вопрос о будущем главного тренера Виктора Гончаренко. После вылета из Лиги Европы и серии неудачных матчей армейцев в чемпионате России СМИ сообщили о том, что белорусский специалист покинет команду в декабре.

"Гончаренко работает в ЦСКА. Что будет завтра — я не знаю. Даже не знаю, что со мной завтра будет", — заявил Гинер в интервью "СЭ".

По словам руководителя армейцев, он лично не решает вопрос о должности главного тренера. Решение принимает совет директоров клуба.

"Я не отвечу на этот вопрос, потому что для этого нужно конкретное мнение совета директоров о том, надо тренера менять или оставить. А я только один из его членов", — сказал Гинер.

В состав совета директоров ЦСКА входят Максим Орешкин, Евгений Гинер, Роман Бабаев, Борис Добродеев, Игорь Краснов, Александр Плутник и Александр Чеботарёв.