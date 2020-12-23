Президент ЦСКА Евгений Гинер не смог точно ответить на вопрос о будущем главного тренера Виктора Гончаренко. После вылета из Лиги Европы и серии неудачных матчей армейцев в чемпионате России СМИ сообщили о том, что белорусский специалист покинет команду в декабре.
"Гончаренко работает в ЦСКА. Что будет завтра — я не знаю. Даже не знаю, что со мной завтра будет", — заявил Гинер в интервью "СЭ".
По словам руководителя армейцев, он лично не решает вопрос о должности главного тренера. Решение принимает совет директоров клуба.
"Я не отвечу на этот вопрос, потому что для этого нужно конкретное мнение совета директоров о том, надо тренера менять или оставить. А я только один из его членов", — сказал Гинер.
В состав совета директоров ЦСКА входят Максим Орешкин, Евгений Гинер, Роман Бабаев, Борис Добродеев, Игорь Краснов, Александр Плутник и Александр Чеботарёв.
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