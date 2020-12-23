Сезон НБА стартовал с побед "Бруклина" и "Клипперс"

В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с некоторым запозданием из-за пандемии стартовал регулярный чемпионат сезона-2020/21. В первых матчах победы одержали "Бруклин" и "Лейкерс".

"Нетс" обыграли "Голден Стэйт" со счётом 125:99. Лучшими на площадке стали игроки "Бруклина" Кайри Ирвинг и Кэвин Дюрант. На двоих они набрали 48 очков.

В дерби Лос-Анджелеса "Клипперс" победили "Лейкерс" — 116:109. В составе победителей Пол Джордж заработал 33 очка, Кавай Леонард - 26. Лидер прошлого сезона Леброн Джеймс ограничился 22 очками.

В этом сезоне команды вместо 82 матчей проведут 72 игры. Плей-офф НБА должен стартовать в мае.

Регулярный чемпионат НБА

"Бруклин Нетс" — "Голден Стэйт Уорриорз" — 125:99 (40:25, 23:20, 36:26, 26:28)

Очки: Ирвинг (26, Б), Дюрант (22, Б), Карри (22+10 передач, ГС), ЛеВерт (20, Б), Вайзман (19, ГС).

"Лос-Анджелес Лейкерс" — "Лос-Анджелес Клипперс" — 109:116 (19:39, 35:17, 24:33, 31:27)