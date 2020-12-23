Сезон НБА стартовал с побед "Бруклина" и "Клипперс"

В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с некоторым запозданием из-за пандемии стартовал регулярный чемпионат сезона-2020/21. В первых матчах победы одержали "Бруклин" и "Лейкерс".
"Нетс" обыграли "Голден Стэйт" со счётом 125:99. Лучшими на площадке стали игроки "Бруклина" Кайри Ирвинг и Кэвин Дюрант. На двоих они набрали 48 очков.
В дерби Лос-Анджелеса "Клипперс" победили "Лейкерс" — 116:109. В составе победителей Пол Джордж заработал 33 очка, Кавай Леонард - 26. Лидер прошлого сезона Леброн Джеймс ограничился 22 очками.
В этом сезоне команды вместо 82 матчей проведут 72 игры. Плей-офф НБА должен стартовать в мае.
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