Лыжница Нильссон пробилась в состав биатлонной сборной Швеции

Олимпийская чемпионка в лыжных гонках Стина Нильссон смогла пробиться в состав биатлонной сборной Швеции. Спортсменка выступит на двух первых этапах Кубка IBU.

Соревнования пройдут с 14 по 23 января в немецком Арбере.

Нильссон смогла заработать место в команде после того, как заняла третье место в контрольном старте сборной в Эстерсунде. Решение о переходе биатлон Стина приняла в марте.

Нильссон, кроме золотой медали, заработала ещё три награды на Олимпийских играх. Также на её счету одна золотая и пять серебряных медалей чемпионата мира.