Юрий Белоус: "У "Спартака" есть кандидаты, кроме Жардима"

Бывший руководитель "Москвы", "Локомотива" и "Ростова" Юрий Белоус в разговоре с "Правдой. Ру" сообщил, что у "Спартака" много кандидатов на пост главного тренера.

Ранее появилась информация об интересе "Спартака" к экс-тренеру "Монако" Леонарду Жардиму. По мнению Белоуса, вероятность назначения специалиста с Пиренейского полуострова высока.