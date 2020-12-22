Юрий Белоус: "У "Спартака" есть кандидаты, кроме Жардима"

Бывший руководитель "Москвы", "Локомотива" и "Ростова" Юрий Белоус в разговоре с "Правдой. Ру" сообщил, что у "Спартака" много кандидатов на пост главного тренера.
Ранее появилась информация об интересе "Спартака" к экс-тренеру "Монако" Леонарду Жардиму. По мнению Белоуса, вероятность назначения специалиста с Пиренейского полуострова высока.
"Там не только Жардим. Там есть другие кандидатуры. И Морено, бывший тренер национальной сборной Испании. И другие есть кандидатуры. Учитывая, что Дмитрий Попов долгое время работал в Испании, играл в футбол, я не исключаю, что это будет испанский тренер или тренер с Пиренейского полуострова. Посмотрим.
Что касается цены вопроса, нас ничего не удивляет. Но, я не думаю, что на первом этапе нужен столь высокооплачиваемый тренер. Я думаю, что там необходимо большую работу провести. Но это опять-таки вопрос к спортивной составляющей руководства команды", — заявил Белоус.
Госдума уже одобрила соответствующий законопроект.