В ЦСКА прокомментировали неизбрание Гинера в исполком РФС

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев отреагировал на новость о том, что президент клуба Евгений Гинер не был переизбран в исполком РФС. Выдвижение делегатов от РПЛ в руководящий орган российского футбола состоялось сегодня на общем собрании лиги.
Клубы не проголосовали за Гинера. В исполком РФС отправились представители "Локомотива", "Краснодара" и "Рубина".
"Это демократия. Бывает, бывает. Все клубы тоже должны попробовать. Евгений Леннорович остаётся авторитетным человеком в нашем футболе", — заявил Бабаев.
Госдума уже одобрила соответствующий законопроект.