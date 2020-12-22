В ЦСКА прокомментировали неизбрание Гинера в исполком РФС

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев отреагировал на новость о том, что президент клуба Евгений Гинер не был переизбран в исполком РФС. Выдвижение делегатов от РПЛ в руководящий орган российского футбола состоялось сегодня на общем собрании лиги.

Клубы не проголосовали за Гинера. В исполком РФС отправились представители "Локомотива", "Краснодара" и "Рубина".