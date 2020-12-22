Нобоа предложил Кокорину вернуться в "Сочи"

Полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа рассказал о предложении нападающему Александру Кокорину вернуться в клуб. Форвард провёл в сочинской команде вторую часть сезона. В десяти играх нападающий забил семь мячей.

По словам Нобоа, "Сочи" не хватает Кокорина. Он считает, что возвращение форварда помогло бы команде.

"Пишу ему: "Брат, а почему бы не вернуться? Ты не играешь, скучаешь по "Сочи", по моему последнему пасу", — приводит "Матч ТВ" слова Нобоа.

После выступлений за "Сочи" Кокорин подписал контракт со "Спартаком". В десяти матчах игрок забил два мяча.