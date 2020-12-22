Косторная отказалась от участия в чемпионате России

Гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщил, что Алёна Косторная не сможет принять участие в чемпионате России в Челябинске.

Девушка отказалась от выступления на турнире из-за того, что не успеет восстановиться после перенесённого заболевания COVID-19.

"Она не успевает восстановиться к турниру после коронавируса", — приводит РИА "Новости" слова Когана.

Чемпионат России пройдёт с 24 по 27 декабря. Короткую программу одиночницы покажут в пятницу, произвольную — в субботу. Ранее "Правда. Ру" публиковала расписание трансляций турнира.