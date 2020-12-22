Руководство "Спартака" ведёт поиски тренера на замену Доменико Тедеско. Первым претендентом на этот пост является бывший тренер "Монако" Леонарду Жардим.
По сведениям "Чемпионата", сложности могут возникнуть с финансовыми запросами Жардима. Португалец хочет получать 6 млн евро в год.
Жардим дважды возглавлял "Монако". В его первый приход в клуб монегаски выиграли чемпионский титул в 2017 году. Также команда вышла в полуфинал Лиги чемпионов.
В декабре 2019 года Жардим был уволен из "Монако" и до сих пор находится без работы.
Госдума уже одобрила соответствующий законопроект.