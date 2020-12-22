Жардим - первый претендент на пост главного тренера "Спартака"

Руководство "Спартака" ведёт поиски тренера на замену Доменико Тедеско. Первым претендентом на этот пост является бывший тренер "Монако" Леонарду Жардим.

По сведениям "Чемпионата", сложности могут возникнуть с финансовыми запросами Жардима. Португалец хочет получать 6 млн евро в год.

Жардим дважды возглавлял "Монако". В его первый приход в клуб монегаски выиграли чемпионский титул в 2017 году. Также команда вышла в полуфинал Лиги чемпионов.

В декабре 2019 года Жардим был уволен из "Монако" и до сих пор находится без работы.