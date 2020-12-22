Экс-тренер "Спартака" Каррера будет уволен из АЕК

Бывший тренер "Спартака" Массимо Каррера находится на грани увольнения из греческого АЕК. В клубе недовольны положением в чемпионате Греции, сообщает Sportime. gr.

Команда в 12 матчах набрала 24 очка и занимает четвёртое место. От лидера — "Олимпиакоса" — АЕК отстаёт на восемь очков. Также греческий клуб не смог выйти в плей-офф Лиги Европы.

АЕК планирует вернуть на пост главного тренера уругвайца Густаво Пойета или испанца Маноло Хименеса.

Каррера в 2017 году привёл "Спартак" к первому за 16 лет чемпионскому титулу. В 2018 году красно-белые неудачно завершили сезон, не выйдя в Лигу чемпионов. В октябре итальянец покинул московский клуб.

Ранее сообщалось, что пост главного тренера "Спартака" может покинуть Доменико Тедеско. В СМИ появилась информация о том, что Каррера может вернуться в столичный клуб.