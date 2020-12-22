Ралли "Дакар" состоится, несмотря на закрытие границ Саудовской Аравии

Ралли "Дакар" в январе 2021 года состоится по запланированному сценарию. Рейд пройдёт с 3 по 15 января в Саудовской Аравии, несмотря на полное закрытие границ государства.

Королевство приняло решение закрыть международное авиасообщение, а также морские и сухопутные границы, чтобы избежать возможности распространения нового штамма коронавируса COVID-19.

Правительство Саудовской Аравии провело переговоры с организаторами марафона. Для участников гонки будет сделано исключение — все смогут добраться до Джидды, где будет дан старт ралли-рейду, сообщает SoyMotor.

В 2021 году протяжённость "Дакара" составит 7646 км, а старт и финиш пройдут в Джидде. По сравнению с 2020 годом, маршрут несколько сокращён.