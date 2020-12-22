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РУСАДА лишено статуса соответствия, но продолжит проверять на допинг

Спорт

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) продолжит работу несмотря на вердикт CAS о лишении статуса соответствия кодексу WADA. Суд в Лозанне признал РУСАДА виновным в махинациях с базой данных московской антидопинговой лаборатории.

РУСАДА лишено статуса соответствия, но продолжит проверять на допинг

По мнению WADA и CAS, данные не соответствуют базе данных LIMS, которая ранее была передана Григорием Родченковым. Это может свидетельствовать о сокрытии допинг-случаев с российскими спортсменами.

РУСАДА, несмотря на это, продолжит тестировать спортсменов на допинг под контролем WADA. До срока окончания "бана", то есть до декабря 2022 года, агентство должно передать действительную версию базы данных.

"В целях поддержания антидопинговой системы РУСАДА будет продолжать выполнять свои антидопинговые обязанности в России", — приводит ТАСС заявление пресс-службы WADA.

Автор: Артём Пермяков, Редактор: Ольга Алексеева
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