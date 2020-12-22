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Губерниев напомнил Ярошенко о его допинговом прошлом

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев отреагировал на слова бывшего биатлониста Дмитрия Ярошенко. Двукратный чемпион мира ранее раскритиковал журналиста, который пообещал от телеканала 100 тыс. рублей биатлонисту, который завоюет медаль на этапе Кубка мира.

Губерниев напомнил Ярошенко о его допинговом прошлом

"Когда "Матч ТВ", имеющий бюджетные вливания со стороны государства, выделяет 100 тысяч за попадание на подиум — это какой-то черный хайп", — заявил ранее Ярошенко.

Губерниев в своём ответе напомнил Ярошенко о его допинговом прошлом. После двух успешных сезонов Кубка мира в феврале 2009 года биатлонист сдал положительную допинг-пробу и был отстранён на один год. Из-за этого спортсмен пропустил Олимпиаду-2010 в Ванкувере.

"Хайп за счет сборной России, Дима Ярошенко, это когда мы радуемся успехам спортсмена, который становится вдруг лидером биатлонной сборной, ведет себя как подлинная звезда, а потом его на допинге ловят! И не просто на допинге, на ЭПО! Вот это хайп, Дима!" — написал Губерниев в Telegram.

Автор: Артём Пермяков, Редактор: Ольга Алексеева
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