Губерниев напомнил Ярошенко о его допинговом прошлом

Комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев отреагировал на слова бывшего биатлониста Дмитрия Ярошенко. Двукратный чемпион мира ранее раскритиковал журналиста, который пообещал от телеканала 100 тыс. рублей биатлонисту, который завоюет медаль на этапе Кубка мира.

"Когда "Матч ТВ", имеющий бюджетные вливания со стороны государства, выделяет 100 тысяч за попадание на подиум — это какой-то черный хайп", — заявил ранее Ярошенко.

Губерниев в своём ответе напомнил Ярошенко о его допинговом прошлом. После двух успешных сезонов Кубка мира в феврале 2009 года биатлонист сдал положительную допинг-пробу и был отстранён на один год. Из-за этого спортсмен пропустил Олимпиаду-2010 в Ванкувере.