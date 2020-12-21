Матчи лондонского клуба отменены из-за коронавируса

Матчи лондонского клуба "Миллуол" против "Борнмута" и "Уотфорда" в рамках Чемпионшипа, второго по силе английского дивизиона, перенесены из-за вспышки коронавируса. Количество заражённых пресс-служба команды COVID-19 не уточняет.

В срочном порядке была закрыта тренировочная база "Миллуола". Игроки будут находится там на карантине, а новые даты матчей объявят позже.

Ранее сообщалось, что в Лондоне введен полный локдаун из-за нового штамма COVID-19. По сведениям властей, новая разновидность вируса распространяется значительно быстрее.

Из-за нового штамма десятки стран закрыли границы с Британией. Россия приостановила авиасообщение с 22 декабря на одну неделю.