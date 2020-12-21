В "Сочи" рассказали о встрече с арбитром Паниным в отеле

Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко рассказал о встрече одного из руководителей клуба с арбитром Игорем Паниным после игры чемпионата России против "Спартака". РФС отстранил судью из-за того, что он "распивал спиртное" с представителям "Сочи".
По словам Рубашко, встречи представителей клуба с судьями - нормальная практика. "Сочи" поддерживает проект, при котором арбитры не будут контактировать с клубами, но пока он не реализован.
«Мы встречаем судей, провожаем их. К нему после матча в ресторане подошёл начальник команды. Все команды, которые играют дома, контактируют с судьями", - приводит "Чемпионат" слова Рубашко.
Вместе с тем, гендиректор "Сочи" не смог ответить на вопрос об алкоголе во время встречи.
"Не знаю, был там алкоголь или не был, поэтому мне тут сложно что-то говорить», — заявил Рубашко.
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