В "Сочи" рассказали о встрече с арбитром Паниным в отеле

Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко рассказал о встрече одного из руководителей клуба с арбитром Игорем Паниным после игры чемпионата России против "Спартака". РФС отстранил судью из-за того, что он "распивал спиртное" с представителям "Сочи".

По словам Рубашко, встречи представителей клуба с судьями - нормальная практика. "Сочи" поддерживает проект, при котором арбитры не будут контактировать с клубами, но пока он не реализован.

«Мы встречаем судей, провожаем их. К нему после матча в ресторане подошёл начальник команды. Все команды, которые играют дома, контактируют с судьями", - приводит "Чемпионат" слова Рубашко.

Вместе с тем, гендиректор "Сочи" не смог ответить на вопрос об алкоголе во время встречи.