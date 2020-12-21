Фигурист Алиев объяснил, почему снялся с чемпионата России

Чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев рассказал о том, из-за чего принял решение сняться с чемпионата России. По словам спортсмена, он не успел восстановиться после того, как переболел коронавирусом.

Алиев заявил, что пробовал тренироваться и надеялся, что у него не будет истощения. За пять дней чемпион Европы не смог привести себя в рабочее состояние.

"Я пытался обмануть природу, но она оказалась мудрее", — написал Алиев в Instagram.

В этом сезоне Алиев принял участие в двух турнирах. На третьем этапе Кубка России он занял третье место. На этапе серии "Гран-при" в Москве он был пятым.