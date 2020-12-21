Норвежский лыжник Нортуг получит от шести до восьми месяцев тюрьмы

Норвежская полиция попросила суд приговорить лыжника Петтера Нортуга к восьми месяцам тюремного заключения. Также обвинение требует пожизненно лишить его водительских прав.
Суд над Нортугом пройдёт из-за обвинений в хранении наркотических веществ и нарушении правил дорожно движения. В августе лыжник признался, что был задержан полицией за превышение скорости.
Спортсмена подозревали, что он находится в состоянии наркотического опьянения, но анализ не показал в его крови запрещённых веществ. Вместе с тем, при обыске в его доме был найден кокаин.
Двукратный олимпийский чемпион признался, что продолжительное время принимает наркотики. Защита Нортуга требует сократить срок до шести месяцев.
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