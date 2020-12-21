FARE не нашла признаков расизма в инциденте Тедеско и Бородина

Офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин рассказал о том, как рассматривался инцидент между главным тренером "Спартака" Доменико Тедеско и тренером "Сочи" Дмитрием Бородиным.

Тедеско обвинил Бородина в оскорблении по национальному признаку. Но ни РФС, ни организация "Футбол против расизма" (FARE) не нашли доказательств проявления ксенофобии.

По словам Смертина, РФС не нашёл повода для открытия дела против Бородина. У организации были три версии случившегося, но ни одна не нашла доказательств.

"Ввиду того, что ни один свидетель точно не смог сказать, что кричали друг другу Бородин и Тедеско, отсутствуют видео- и аудиодоказательства, между участниками конфликта было приличное расстояние и английский не является их родным языком, становится невозможно определить, было ли на самом деле проявление дискриминации", — приводит ТАСС слова Смертина.

Выводы Российского футбольного союза подтвердили в FARE.