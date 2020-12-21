Арбитр матча "Сочи" - "Спартак" отстранён от работы в РПЛ

Арбитр Игорь Панин, который работал на матче 18-го тура РПЛ между "Сочи" и "Спартаком" (1:0), получил отстранение от обслуживания матчей элитного дивизиона, сообщает "СЭ".

После игры Панина заметили в одном из отелей Сочи за распитием спиртных напитков вместе с работниками местного клуба. В РФС считают что такое поведение нарушает внутренний кодекс арбитра.

После игры у представителей "Спартака" возникли вопросы к арбитражу Панина. Экспертная комиссия РФС установила, что все решения во время игры судья принял верно.