Арбитр матча "Сочи" - "Спартак" отстранён от работы в РПЛ

Арбитр Игорь Панин, который работал на матче 18-го тура РПЛ между "Сочи" и "Спартаком" (1:0), получил отстранение от обслуживания матчей элитного дивизиона, сообщает "СЭ".
После игры Панина заметили в одном из отелей Сочи за распитием спиртных напитков вместе с работниками местного клуба. В РФС считают что такое поведение нарушает внутренний кодекс арбитра.
После игры у представителей "Спартака" возникли вопросы к арбитражу Панина. Экспертная комиссия РФС установила, что все решения во время игры судья принял верно.
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