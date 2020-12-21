Месси заявил, что готов биться за "Барселону"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси заявил, что чувствует себя в клубе нормально. По словам форварда, летом он пережил непростой период, но готов бороться в составе команды в трудный момент.

"Барселона" в чемпионате Испании занимает пятое место. В 13 матчах команда одержала шесть побед, три раза сыграла вничью и четырежды проиграла.

"Сейчас у меня всё хорошо. Летом я перешил непростой период из-за окончания сезона, бюрократии и всего такого. Но сейчас всё хорошо. У "Барселоны" непростые времена, но я готов бороться по-настоящему", — приводит AS слова Месси.

Летом аргентинец хотел покинуть клуб, за который выступает с 14 лет. "Барселона" не отпустила футболиста, контракт которого заканчивается летом 2021 года.