Расписание трансляций чемпионата России по фигурному катанию
C 24 по 27 декабря в Челябинске пройдёт чемпионат России по фигурному катанию. Трансляции турнира будут доступны на сайте Первого канала.
По телевидению будут показаны короткая и произвольные программы в мужском и женском катании.
Чемпионат России по фигурному катанию
24 декабря
- 12.00 Мужчины (короткая программа). Первый канал (с 13.50).
- 14.50 Танцы на льду (ритм-танец).
- 18.00 Спортивные пары (короткая программа).
25 декабря
- 11.30 Танцы на льду (произвольный танец).
- 14.15 Мужчины (произвольная программа). Первый канал (с 15.15).
- 17.20 Женщины (короткая программа). Первый канала (с 18.40).
26 декабря
- 14.30 Спортивные пары (произвольная программа).
- 17.00 Женщины (произвольная программа). Первый канал.
27 декабря
- 12.00 Показательные выступления.