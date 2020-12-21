Расписание трансляций чемпионата России по фигурному катанию

C 24 по 27 декабря в Челябинске пройдёт чемпионат России по фигурному катанию. Трансляции турнира будут доступны на сайте Первого канала.

По телевидению будут показаны короткая и произвольные программы в мужском и женском катании.

Чемпионат России по фигурному катанию

24 декабря

12.00 Мужчины (короткая программа). Первый канал (с 13.50).

14.50 Танцы на льду (ритм-танец).

18.00 Спортивные пары (короткая программа).

25 декабря

11.30 Танцы на льду (произвольный танец).

14.15 Мужчины (произвольная программа). Первый канал (с 15.15).

Первый канал (с 15.15). 17.20 Женщины (короткая программа). Первый канала (с 18.40).

26 декабря

14.30 Спортивные пары (произвольная программа).

17.00 Женщины (произвольная программа). Первый канал.

27 декабря