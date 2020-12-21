Вяльбе: "Непряева себя бережёт, а должна бороться за золото"

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что ждёт большего от лидера команды Натальи Непряевой. По слова руководителя российской лыжной команды, 25-летняя спортсменка является единственной, кто может бороться с Терезой Йохауг.

По мнению Вяльбе, Непряева бережёт себя, поэтому не может выиграть гонку. В этом сезоне лыжница смогла завоевать медаль только в командном спринте на этапе в Дрездене.

"Она должна бороться за золото. У неё мотор — она настоящая машина. Может быть, влюбится в кого-то — и что-то произойдёт. Она единственная в нашей команде, кто может бороться на равных с Терезой Йохауг", - приводит "Матч ТВ" слова Непряевой.

В общем зачёте Кубка мира Непряева идёт четвёртой, уступая Рози Бреннан, Татьяне Сориной и Терезе Йохауг.