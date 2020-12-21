НХЛ впервые за 93 года образовала "канадский" дивизион

Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила состав дивизионов на сезон-2020/21. Каждая из команд проведёт по 56 матчей в регулярном чемпионате.

Дивизионы образованы так, чтобы команды имели возможность играть в условиях пандемии коронавируса. Если ранее клубы проводили матчи с участниками других дивизионов, то сейчас будут только внутри них.

Впервые с 1927 года в НХЛ будет образован дивизион, в которому будут находиться только канадские клубы. В новом сезоне он будет называться "северным".

Дивизионы НХЛ

Север

"Калгари".

"Эдмонтон".

"Монреаль".

"Оттава".

"Торонто".

"Ванкувер".

"Виннипег".

Запад

"Анахайм".

"Аризона".

"Колорадо".

"Лос-Анджелес".

"Миннесота".

"Сент-Луис".

"Сан-Хосе".

"Вегас".

Центр

"Каролина".

"Чикаго".

"Коламбус".

"Даллас".

"Детройт".

"Флорида".

"Нэшвилл".

"Тампа-Бэй".

Восток

"Бостон".

"Баффало".

"Нью-Джерси".

"Нью-Йорк Айлендерс".

"Нью-Йорк Рейнджерс".

"Филадельфия".

"Питтсбург".

"Вашингтон".

Каждая из команд проведёт по восемь матчей с командами из своего дивизиона. В дивизионе "Север" команды проведут по 9-10 игр, чтобы вышло 56.

Первые два раунда плей-офф НХЛ в этом году будут сыграны в рамках каждого дивизиона. Из каждого дивизиона по одной команде выйдут в полуфинал Кубка Стэнли.