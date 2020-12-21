НХЛ впервые за 93 года образовала "канадский" дивизион

Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила состав дивизионов на сезон-2020/21. Каждая из команд проведёт по 56 матчей в регулярном чемпионате.
Дивизионы образованы так, чтобы команды имели возможность играть в условиях пандемии коронавируса. Если ранее клубы проводили матчи с участниками других дивизионов, то сейчас будут только внутри них.
Впервые с 1927 года в НХЛ будет образован дивизион, в которому будут находиться только канадские клубы. В новом сезоне он будет называться "северным".
Каждая из команд проведёт по восемь матчей с командами из своего дивизиона. В дивизионе "Север" команды проведут по 9-10 игр, чтобы вышло 56.
Первые два раунда плей-офф НХЛ в этом году будут сыграны в рамках каждого дивизиона. Из каждого дивизиона по одной команде выйдут в полуфинал Кубка Стэнли.
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