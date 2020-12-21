Стал известен состав биатлонной сборной России на январские этапы КМ

В состав сборной России по биатлону на январские этапы Кубка мира попали биатлонисты, которые лучше всего выступили в декабре. В Оберхоф и Антхольц отправятся по четыре лучших биатлониста и биатлонистки из общего зачёта КМ.

Состав сборной России по биатлону

Мужчины

Александр Логинов.

Матвей Елисеев.

Евгений Гараничев.

Эдуард Латыпов.

Женщины

Ирина Казакевич.

Светлана Миронова.

Евгения Павлова.

Ульяна Кайшева.

Ещё по три места в каждой из команд получат спортсмены по заранее определённым СБР критериям:

1 мужчина, 1 женщина - решением тренеров по итогам выступлений биатлонистов на этапах Кубка мира, а также внутренних турнирах;

1 мужчина, 1 женщина - лидеры зачёта Кубка России после турнира "Ижевская винтовка".

1 мужчина, 1 женщина - спортсмены, набравшие наибольшее количество очков на "Ижевской винтовке".

Календарь Кубка мира по биатлону

В январе состоятся три этапа Кубка мира - два в Оберхофе, один в Антхольце.

8-10 декабря. Оберхоф. Спринт, гонки преследования, смешанные эстафеты.

13-17 декабря. Оберхоф. Спринт, эстафеты, масс-старт.

21-24 декабря. Антхольц. Индивидуальная гонка, эстафеты, масс-старт.

В феврале запланирован чемпионат мира в словенской Поклюке. В марте два этапа в Нове-Место, один - в Холменколлене.