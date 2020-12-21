Стал известен состав биатлонной сборной России на январские этапы КМ
В состав сборной России по биатлону на январские этапы Кубка мира попали биатлонисты, которые лучше всего выступили в декабре. В Оберхоф и Антхольц отправятся по четыре лучших биатлониста и биатлонистки из общего зачёта КМ.
Состав сборной России по биатлону
Мужчины
- Александр Логинов.
- Матвей Елисеев.
- Евгений Гараничев.
- Эдуард Латыпов.
Женщины
- Ирина Казакевич.
- Светлана Миронова.
- Евгения Павлова.
- Ульяна Кайшева.
Ещё по три места в каждой из команд получат спортсмены по заранее определённым СБР критериям:
- 1 мужчина, 1 женщина - решением тренеров по итогам выступлений биатлонистов на этапах Кубка мира, а также внутренних турнирах;
- 1 мужчина, 1 женщина - лидеры зачёта Кубка России после турнира "Ижевская винтовка".
- 1 мужчина, 1 женщина - спортсмены, набравшие наибольшее количество очков на "Ижевской винтовке".
Календарь Кубка мира по биатлону
В январе состоятся три этапа Кубка мира - два в Оберхофе, один в Антхольце.
- 8-10 декабря. Оберхоф. Спринт, гонки преследования, смешанные эстафеты.
- 13-17 декабря. Оберхоф. Спринт, эстафеты, масс-старт.
- 21-24 декабря. Антхольц. Индивидуальная гонка, эстафеты, масс-старт.
В феврале запланирован чемпионат мира в словенской Поклюке. В марте два этапа в Нове-Место, один - в Холменколлене.