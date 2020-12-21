Салах рассказал партнёрам по "Ливерпулю" о переходе в "Реал"

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах с большой вероятностью покинет клуб в зимнее трансферное окно. На игрока претендуют "Реал", "ПСЖ" и "Манчестер Сити".

По сведениям журналиста Экрема Конура, Салах сказал своим друзьям и партнёрам по команде о том, что перейдёт в "Реал". "Ливерпуль" вместе с тем может выбрать наиболее выгодное предложение.

Салах перешёл в "Ливерпуль" из "Ромы" в 2017 году. Сумма трансфера составила около 45 млн евро. Форвард провёл 172 матча в составе команды, в которых забил 110 голов.