Йоханнес Бё поддержал решение CAS по России

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё отметил, что поддерживает решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне по "российскому" делу. 17 декабря CAS огласил решение, по которому команда не сможет использовать флаг и гимн на протяжении двух лет.

Тем самым отстранение российского спорта было сокращено с четырёх до двух лет. По мнению Бё, срок дисквалификации не имеет значения.

"Какая разница, два это года или четыре? Главное, чтобы это отразилось на будущем. Выложите на стол все наказания и давайте начнём с Россией сначала. Если к ним не будет претензий эти два года, значит русские могут быть чистыми и следующие 50 лет. Конечно, это не лучший итог для патриотизма россиян, но важно, что ваши спортсмены смогут выйти на старт и дать повод для гордости", — заявил Йоханнес в эфире "Матч ТВ".

Бё остаётся лидером общего зачёта Кубка мира. Лучший из россиян — Александр Логинов - идёт на 15-м месте.