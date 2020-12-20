Легенда бразильского футбола Пеле заявил, что испытывает гордость от игры аргентинца Лионеля Месси.

Недавно Месси поставил рекорд по количеству голов за один клуб, забив 643 мяча в составе "Барселоны".

"Когда ваше сердце переполнено любовью, трудно изменить свой путь. Как и ты, я знаю, что значит любить носить одну и ту же форму каждый день. Как и ты, я знаю, что нет ничего лучше того места, где мы чувствуем себя как дома. Поздравляю с твоим историческим рекордом, Лионель", — написал Пеле в Instagram.