Чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри рассказал, что всегда мечтал побывать в космосе и планирует осуществить свою мечту.

"Я смотрел на Луну и думал: "Хочется полететь туда однажды". В этом году появилась возможность записаться в космическое путешествие от одной компании… Предполагается, что мы полетим в середине 2021 года. Я буду одним из первых в списке. Надеюсь, все сложится — не могу дождаться", — пояснил спортсмен.