Массажист Кокорина рассказал о постоянных травмах игрока

Массажист форварда "Спартака" Александра Кокорина рассказал о том, что случилось в этом сезоне с футболистом. Игрок из-за постоянных травм провёл только десять матчей в составе команды.

По словам Сергея Колесникова, он работает со спортсменом на протяжении шести лет. В "Зените" и "Сочи" у Кокорина не было мышечных проблем. В этом сезоне они появились из-за того, что провёл неправильную подготовку.

Колесников не смог работать с Кокориным из-за своего возраста и ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

"Меня же не пускали из-за 65+, «Спартак» строго следовал указаниям Роспотребнадзора, поэтому я не попадал на тренировки и игры, чтобы подготовить его", - приводит "СЭ" слова Колесникова.

Если форвард правильно подготовится в зимнее межсезонье, то сможет впоследствии выступать на своём прежнем уровне. Ранее сообщалось, что "Спартак" расторг контракт с Колесниковым.