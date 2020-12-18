Норвегия снова забрала все медали в спринте Хохфильцена

Норвежские биатлонистки заняли весь пьедестал почёта в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Первой стала Тириль Экхофф, второй - Ингрид Таннерволд, третьей - Марте Ройселанн.
Лучший результат среди россиянок показала Евгения Павлова - 18-е место без промахов. В гонку преследования попали Анастасия Гореева, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева. Мимо "пасьюта" проехала Ирина Казакевич, которая заняла 61-е место.
Приглашения на инаугурацию Джо Байдена оппозиционерам Алексею Навальному и Светлане Тихановской - это символический шаг для выражения позиции США.