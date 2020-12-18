Избитый Широковым арбитр требует полмиллиона компенсации

Адвокат Александр Добровинский рассказал о ходе процесса между футбольным арбитром Никитой Данченковым и экс-игроком сборной России Романом Широковым. По его словам, сегодня будет заявлен иск с требованием компенсации.

По словам юриста, Данченков требует компенсацию в размере 500 тыс. рублей.

"Сегодня будет заявлен гражданский к Широкову о взыскании 500 тысяч рублей из-за причиненного Никите вреда", — приводит "РИА Новости" слова Добровинского.

Инцидент между Широковым и Данченковым произошёл во время любительского матча. Футболист нанёс арбитру удар в лицо и по телу.