Юрист рассказал, как можно использовать российский флаг на Олимпиаде

Спортивный юрист Артём Пацев в интервью "Правде.Ру" рассказал о том, какую символику можно будет использовать российским спортсменам на Олимпийских играх.

17 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне запретил использование флага и гимна России до декабря 2022 года. Позже прозвучали призывы провести Олимпиаду под флагом СССР или даже "имперским".

"И "имперский", и СССР, естественно, нельзя использовать, потому что Россия согласно международным договорам является правопреемницей Советского Союза. Советская символика будет однозначно истолкована как историческая по отношению к нынешнему российскому флагу. И "имперский" — само собой. Потому что это история России", — заявил Пацев.

Вместе с тем, юрист отметил, что в решении CAS прописано разрешение использовать цвета российского флага на форме спортсменов По его словам, цвета экипировки можно комбинировать так, что выйдет российский триколор.