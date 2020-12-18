Спортивный юрист Артём Пацев в интервью "Правде.Ру" рассказал о том, какую символику можно будет использовать российским спортсменам на Олимпийских играх.
17 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне запретил использование флага и гимна России до декабря 2022 года. Позже прозвучали призывы провести Олимпиаду под флагом СССР или даже "имперским".
"И "имперский", и СССР, естественно, нельзя использовать, потому что Россия согласно международным договорам является правопреемницей Советского Союза. Советская символика будет однозначно истолкована как историческая по отношению к нынешнему российскому флагу. И "имперский" — само собой. Потому что это история России", — заявил Пацев.
Вместе с тем, юрист отметил, что в решении CAS прописано разрешение использовать цвета российского флага на форме спортсменов По его словам, цвета экипировки можно комбинировать так, что выйдет российский триколор.
"В решении прямо написано, что сама экипировка может содержать цвета российского флага. Нарядите футболиста в белую футболку, синие трусы и красные гетры… Или бобслеиста нарядите в комбинезон, на котором будут косые полосы друг за другом идти — белая, синяя, красная — вот вам, пожалуйста. Да еще и надписать разрешена "Россия" на самой форме. Я не очень понимаю, чего не хватает", — заявил Пацев.
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