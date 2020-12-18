"Ждём разъяснений от FIVB": будет ли ЧМ-2022 по волейболу в России?

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Ярёменко в комментарии "Правде.Ру" отметил, что организация ждёт разъяснений от Международной федерации волейбола (FIVB) по вопросу проведения ЧМ-2022.

Россия получила право проведения турнира в ноябре 2018 года. Планируется, что чемпионат пройдёт с 26 августа по 11 сентября 2022 года в десяти городах.

17 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне выпустил решение по делу WADA против РУСАДА, согласно которому до декабря 2022 года на территории РФ запрещено проведение крупных международных соревнований.

Также в решении указано, что федерации должны отменить турниры, которые уже были запланированы в России на этот период ранее. Вместе с тем, есть сноска, которая позволяет оставить турнир на территории РФ, если его перенос невозможен.