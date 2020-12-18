Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Ярёменко в комментарии "Правде.Ру" отметил, что организация ждёт разъяснений от Международной федерации волейбола (FIVB) по вопросу проведения ЧМ-2022.
Россия получила право проведения турнира в ноябре 2018 года. Планируется, что чемпионат пройдёт с 26 августа по 11 сентября 2022 года в десяти городах.
17 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне выпустил решение по делу WADA против РУСАДА, согласно которому до декабря 2022 года на территории РФ запрещено проведение крупных международных соревнований.
Также в решении указано, что федерации должны отменить турниры, которые уже были запланированы в России на этот период ранее. Вместе с тем, есть сноска, которая позволяет оставить турнир на территории РФ, если его перенос невозможен.
"У нас сейчас официальная позиция есть только такая, что мы ждем разъяснений от нашего партнера — Международной федерации (FIVB). Никаких других мнений по этому вопросу нет… Ждем разъяснений по всем вопросам, потому что еще даже решение CAS официально не опубликовано", — заявил Ярёменко.
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