Глава РФС о ЧМ-2022 без флага: "Сначала нужно пройти отбор"

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков отреагировал на решение CAS о лишении сборной России флага и гимна на два года. Футбольная команда не сможет использовать национальную символику во время чемпионата мира-2022 в Катаре.

Вместе с тем, на отборочные матчи решение CAS не распространяется.

"Не знаю, как коллеги, но я еще не видел полного текста решения САS. Как получим, проведем дополнительные консультации с ФИФА. Если пройдем отбор. Только после этого можно будет дать комментарии какие-то", - приводит "СЭ" слова Дюкова.

Сборная России в 2021 году проведёт десять отборочных матчей. Команда попала в группу со сборными Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты.

Путёвку на ЧМ-2022 получит победитель группы. Вторая команда сможет принять участие в стыковых матчах, где 12 сборных разыграют три места на Мундиаль.