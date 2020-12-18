В Кремле отреагировали на отстранение Путина от Олимпийских игр

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне о санкциях против российского спорта.
17 декабря CAS вынес решение об отстранении России от крупных международных соревнований (чемпионатов мира и Олимпийских игр) до декабря 2019 года. Российские спортсмены могут участвовать в турнирах под нейтральным статусом без флага и гимна.
Кроме того, посещение Олимпийских игр запрещено высшему руководству России — членам правительства и президенту РФ.
"Мы, конечно, сожалеем в связи с этим решением. И, конечно, мы относимся к нему негативно", — приводит "РИА Новости" слова Пескова.
Вместе с тем, Песков отметил, что для Кремля главное — участие российских спортсменов в соревнованиях.
"Это поможет сохранять свою международную квалификацию и спортивную форму, это чрезвычайно важно", — заявил Песков.
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