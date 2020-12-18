Зеппельт обескуражен решением CAS по России

Автор нескольких фильмов о российском допинге, журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт раскритиковал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу между WADA и РУСАДА.

По мнению одного из самых ярых обвинителей России, решение CAS ослабленное по сравнению с санкциями, которые WADA ввело в декабре 2019 года. Зеппельт заявил, что у него "захватывает дух" от того, как закончилась апелляция.

"Надпись "Россия" на форме теперь разрешена. Путина могут пригласить правительства и так далее… Очевидно, что МОК на заднем плане оказал влияние на тех, кто дёргает за ниточки, и дружественные России лоббисты добились успеха в CAS", — написал Зеппельт в Twitter.

CAS в решении от 17 декабря запретил российским спортсменам использовать флаг и гимн во время выступлений на чемпионатах мира и Олимпийских играх.