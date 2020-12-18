Мэр Новосибирска предложил использовать флаг СССР на Олимпиадах

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что российские спортсмены должны использовать флаг СССР на время отстранения от международных соревнований. Ранее CAS запретил использовать флаг и гимн России до декабря 2022 года.

"Предлагаю асимметричный ответ — использовать в качестве символа нашей команды на предстоящих соревнованиях знамя Победы — государственный флаг Советского Союза, победившего фашистскую Германию в Великой Отечественной войне", - написал Локоть в Facebook.

Отметим, в решении CAS говорится, что спортсменами не может быть использован флаг России или "предыдущий флаг". Вместе с тем, не уточняется, какой "предыдущий" флаг не может появиться на чемпионатах мира или Олимпийских играх.