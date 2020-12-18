Global Athlete: Россию не отстранили, а просто переименовали

Организация Global Athlete выступила с заявление по поводу решения CAS по российскому спорту. В сообщении говорится, что Россия получила слабое наказание.

В Global Athlete недовольны не только тем, что был снижен срок отстранения, но и тем, что российские спортсмены смогут выступать на Играх в нейтральном статусе.

"Тот факт, что российские спортсмены могут соревноваться как "нейтральные спортсмены из России", — это ещё один фарс, выглядящий насмешкой над системой. Если спортсмены из России могут продолжать соревноваться, это не наказание. Россию не отстранили, а просто переименовали", — говорится в заявлении.

Кроме того, Global Athlete утверждает, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) может "эффективно откупиться" за нарушения, выплатив штраф в 1,2 млн долларов. В организации считают, что решение CAS — это сигнал тревоги для "чистых" спортсменов.