УЕФА отменил чемпионат Европы для 17-летних футболистов

Исполнительный комитет УЕФА принял решение отменить чемпионат Европы 2021 года для игроков не старше 17 лет. Причина отмены - пандемия коронавируса, сообщает пресс-служба организации.

Чемпионат Европы среди юношей должен был пройти в мае 2021 года на Кипре, среди девушек - на Фарерских островах.

Вместе с тем, принято решение, что турниры для 19-летних игроков состоятся. Мужской чемпионат пройдёт в Румынии, женский - в Белоруссии. Оба турнира запланированы на лето.