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Свищёв: "Не герб и не флаг употребляли допинг, а конкретные лица"

Спорт

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищёв в интервью "Правде. Ру" рассказал, какие шаги должна предпринять российская сторона после решения Спортивного арбитражного суда (CAS).

Свищёв: "Не герб и не флаг употребляли допинг, а конкретные лица"

CAS вынес решение о запрете для сборной России выступать на крупных международных соревнованиях до декабря 2022 года. Российские спортсмены могут принять участие в чемпионатах мира или Олимпийских играх в нейтральном статусе без флага и гимна.

По мнению Свищёва, решение CAS необходимо оспорить в вышестоящих инстанциях.

— Каким образом будет проходить отбор на чемпионаты мира и Олимпийские игры? Какие критерии должны выполнить российские спортсмены?

— Если мы вспомним практику Олимпийских игр, которые проходили в Корее, то необходимо было сдать три отрицательных теста для допуска. Я думаю, что примерно так и будет складываться и нынешняя ситуация. Может быть, что-то придумают новое. Но проблема не в том, какие допуски, а проблема в том, что необходимо однозначно оспаривать данное решение. Кто-то решит, что это промежуточная победа российского спорта. Но я так не считаю. Мы должны четко и жестко отстаивать интересы российского государства.

С какой стати за вину тех или иных спортсменов несет ответственность вся страна? Такого не бывало и не должно быть. При чем здесь миллионы российских болельщиков, которые теперь не могут присутствовать на соревнованиях в России высокого уровня таких как чемпионаты мира?

Здесь мы четко должны отстаивать свои интересы. И есть такая возможность — это апелляция в Федеральный суд Швейцарии. Я думаю, позиция наших адвокатов достаточно сильная. Мы же не в колхозе живем. Надо четко говорить о том, что коллективной ответственности за нарушение антидопингового законодательства нет. У нас не страна, не герб, не флаг употребляли запрещенные препараты, а конкретные лица. Если эти лица установлены, значит, они должны понести наказание. Вот и всё. А если есть лица, которые снабжали или производили эти препараты, они тоже должны понести наказание. Но никакого отношения страна к этому не имеет.

— Смогут претендовать на участие в чемпионатах мира и Играх спортсмены с допинговым прошлым? Например, биатлонист Александр Логинов.

— Есть четко прописанные правила и в WADA, и в международных федерациях. Если ты получил дисквалификацию, ее успешно отбыл, не нарушая, то, конечно, имеешь право. Это не только по отношению к российским спортсменам, но и к спортсменам любой страны. Здесь никаких преград я не вижу.

— Что будет с командными видами спорта? Команды будут выступать по примеру хоккейной сборной на Олимпиаде-2018?

— Вот выходит команда по хоккею… Мы с вами от того, что они под нейтральным статусом, не будем их меньше любить, не будем за них меньше болеть. Это раз. Второе, те комментаторы, которые будут комментировать матч, как они будут говорить? Нейтральные атлеты с такими-то фамилиями играют против сборной США? Я такого еще не видел. Все равно все комментаторы говорят "сборная России", "россияне", "русские" — как угодно называют, только не нейтральные атлеты.

Поэтому кого они хотят обмануть? Они сами себя обманывают. И здесь с точки зрения наказания предприняты бесполезные шаги. Более того, они усложнили самим себе взаимоотношения со всеми своими иностранными партнерами: с комментаторами, с телевизионщиками, со спонсорами. Никакого отношения сборная России, допустим, по хоккею или по гандболу, не имеет отношения к отдельно взятым людям, которые нарушили антидопинговое законодательство.

Автор: Артём Пермяков, Редактор: Надежда Яковлева
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