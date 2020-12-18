КМ по биатлону: в Хохфильцене стартует женский спринт

В пятницу, 18 декабря, в австрийском Хохфильцене на четвёртом этапе Кубка мира состоится спринтерская гонка у женщин. Откроет старт в 16.15 мск французская биатлонистка Жюстин Бреза.

Спортсменки, претендующие на победу, стартуют, в основном, в первой группе. Открытие начала сезона Динара Алимбекова из Белоруссии получила 52-й стартовый номер.

Первой из россиянок на трассу уйдёт Ирина Казакевич (7-й номер), следом за ней - Светлана Миронова (8-й). Евгения Павлова заявлена под 40-м номером, Ульяна Кайшева - под 45-м, Анастасия Гореева - под 60-м.

Эта гонка станет первой за два года для Татьяны Акимовой. Она стартует в последней группе под 90-м номером.

Старт-лист спринта у женщин