Стал известен состав лыжной сборной России на этап КМ в Дрездене

В составе сборной России по лыжным гонкам на этап Кубка мира в Дрездене оправятся шесть мужчин и пять женщин. Соревнования пройдут 19 и 20 декабря.
В субботу состоятся спринтерские гонки свободным стилем, в воскресенье - первый в сезоне командный спринт.
В Дрездене не будет сборных Норвегии, Швеции и Финляндии, которые приняли решение о пропуске этапа из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
Приглашения на инаугурацию Джо Байдена оппозиционерам Алексею Навальному и Светлане Тихановской - это символический шаг для выражения позиции США.