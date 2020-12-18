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Стал известен состав лыжной сборной России на этап КМ в Дрездене

Спорт

В составе сборной России по лыжным гонкам на этап Кубка мира в Дрездене оправятся шесть мужчин и пять женщин. Соревнования пройдут 19 и 20 декабря.

В субботу состоятся спринтерские гонки свободным стилем, в воскресенье - первый в сезоне командный спринт.

В Дрездене не будет сборных Норвегии, Швеции и Финляндии, которые приняли решение о пропуске этапа из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Состав сборной России по лыжным гонкам

Мужчины

  • Александр Большунов.
  • Артем Мальцев.
  • Глеб Ретивых.
  • Александр Терентьев.
  • Антон Тимашов.
  • Ермил Вокуев.

Женщины

  • Наталья Непряева.
  • Юлия Ступак.
  • Татьяна Сорина.
  • Христиан Мацокина.
  • Наталия Мекрюкова.
Автор: Артём Пермяков
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