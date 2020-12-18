Стал известен состав лыжной сборной России на этап КМ в Дрездене

В составе сборной России по лыжным гонкам на этап Кубка мира в Дрездене оправятся шесть мужчин и пять женщин. Соревнования пройдут 19 и 20 декабря.

В субботу состоятся спринтерские гонки свободным стилем, в воскресенье - первый в сезоне командный спринт.

В Дрездене не будет сборных Норвегии, Швеции и Финляндии, которые приняли решение о пропуске этапа из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Состав сборной России по лыжным гонкам

Мужчины

Александр Большунов.

Артем Мальцев.

Глеб Ретивых.

Александр Терентьев.

Антон Тимашов.

Ермил Вокуев.

Женщины