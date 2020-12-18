Путину вслед за Лукашенко запретили посещение Олимпийских игр

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне об отстранении России от крупных международных стартов распространяется не только на спортсменов, но и на российских чиновников. В вердикте говорится, что члены правительства РФ, депутаты Госдумы, а также президент не смогут посещать Олимпийские игры и чемпионаты мира до декабря 2022 года.

Вместе с тем, сделано несколько исключений. Российский чиновник сможет приехать на Игры, если получит приглашение от высшего руководства страны, в которой проходят турниры. Кроме того, члены правительства смогут присутствовать на соревнованиях, если являются членами МОК или МПК.

Таким образом, посетить Игры в Токио и Пекине без специального приглашения не сможет Владимир Путин.

Ранее МОК вынес решение о временном отстранении руководства Национального олимпийского комитета Белоруссии, президентом которого является Александр Лукашенко. Вердикт вынесен по итогам расследования жестокого обращения с белорусскими спортсменами во время акций протеста.