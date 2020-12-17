Юрист Алексеев: "Решение CAS по России - это нарушение прав человека"

Глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву, главный научный сотрудник Института по законодательству и сравнительному правоведению при правительстве Москвы Сергей Алексеев в интервью "Правде.Ру" прокомментировал решение CAS по делу WADA против РУСАДА.

Сегодня CAS вынес решение об отстранении российских спортсменов от крупных международных соревнований до декабря 2022 года. Россияне смогут выступать на турнирах со специальным допуском, но без флага и гимна.