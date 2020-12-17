Юрист Алексеев: "Решение CAS по России - это нарушение прав человека"

Глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву, главный научный сотрудник Института по законодательству и сравнительному правоведению при правительстве Москвы Сергей Алексеев в интервью "Правде.Ру" прокомментировал решение CAS по делу WADA против РУСАДА.
Сегодня CAS вынес решение об отстранении российских спортсменов от крупных международных соревнований до декабря 2022 года. Россияне смогут выступать на турнирах со специальным допуском, но без флага и гимна.
"Далеко не все российские спортсмены, претендующие на участие в олимпийских играх, чемпионатах мира и других крупных международных соревнованиях смогут в них принять участие, . Поэтому в любом случае мы данное решение рассматриваем как массовое грубое нарушение прав чистых российских спортсменов, а также дискриминацию по национальному признаку... Также есть нарушение права на самоидентификацию, на принадлежность к государству, на флаг, гимн, герб, что в решении CAS противоречит требованиям Международного пакта о гражданских и политический правах, Всеобщей декларации прав человека, а также нескольким федеральным конституционным законам о российском государственном гимне, гербе.
И в части финансовой, конечно, мы опять видим драконовские штрафы. Получается, как средство вытягивания денег из российского бюджета, из России, что тоже считаем необоснованным. Потому что наказанные по данному делу должны быть только непосредственно те функционеры, если будут конкретно выявлены виновные, которые участвовали в каких-то антидопинговых правонарушениях и конкретные спортсмены, которые нарушили антидопинговое правило, а не чистые российские спортсмены нести коллективную ответственность, что запрещено международным правом за вину каких-то отдельных спортсменов или функционеров. Это нарушение прав человека.
Решение Международного спортивного арбитража может быть обжаловано в течение 21 дня в Федеральный швейцарский трибунал в части возможных нарушений процессуальных прав и публичного порядка. А дальше можно рассматривать уже пути защиты российского спорта на эти два года путем защиты прав человека, то есть в правоохранительном плане и, возможно, гражданско-правовые иски", - заявил Алексеев.
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