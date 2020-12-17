Российский спорт лишён флага и гимна до декабря 2022 года

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне опубликовал решение по "российскому делу". CAS частично согласился с решением WADA в отношении РУСАДА.

По решению арбитров, российские спортсмены не смогут использовать национальную символику (флаг и гимн) до 16 декабря 2022 года. Ранее предполагалось, что санкции затронут четырёхлетний период.

Без флага и гимна россияне будут выступать на крупных международных соревнованиях — чемпионатах мира по всем видам спорта, летней Олимпиаде-2020 в Токио и зимней Олимпиаде-2022 в Пекине.

Отдельно отмечается, что решение не касается квалификационных турниров. Например, сборная России по футболу сможет участвовать в отборочных матчах ЧМ-2022 без ограничений.

Кроме того, в этот срок Россия не сможет принимать крупные турниры на своей территории. Если ранее соревнования были запланированы в РФ, то они должны быть перенесены.

Также сообщается, что РУСАДА выплатит 1,27 млн долларов штрафа.