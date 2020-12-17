Ганус прогнозирует негативное решение CAS для России

Экс-глава РУСАДА Юрий Ганус заявил, что Спортивный арбитражный суд (CAS) Лозанны не может вынести удовлетворительное решение по "российскому делу". Оглашение вердикта CAS состоится сегодня в 18.00.

"А как это решение может быть удовлетворительным? Оно не может быть таковым для российского спорта. Я могу только с сожалением сказать по поводу этих перспектив", — приводит Sport24 слова Гануса.

РУСАДА оспаривает решение о наложении санкций со стороны WADA. Российский спорт может остаться без возможности участвовать в крупных международных соревнованиях.