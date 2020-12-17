Промес, находящийся под следствием, может вернуться в "Спартак"

Руководители "Спартака" планируют вернуть в команду голландского нападающего "Аякса" Квинси Промеса. В трансфере заинтересован лично владелец клуба Леонид Федун, сообщает "СЭ".

Сам футболист якобы недоволен положением в "Аяксе" и хочет покинуть Амстердам. Более того, сейчас Промес находится под следствием.

Футболиста обвиняют в том, что на одной из вечеринок он нанёс ножевое ранение ноги своему родственнику. Промес был арестован, но своей вины не признал.

Из-за этого цена на футболиста может значительно упасть, считают в "Спартаке".

Промес выступал за красно-белых с 2014 по 2019 годы. В составе команды он провёл 135 матчей, в которых забил 66 голов. Голландец стал чемпионом России в 2017 году.