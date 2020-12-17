Глава ОКР надеется на справедливое решение суда в Лозанне

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что ожидает взвешенного решение по делу WADA против РУСАДА. Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) Лозанны будет объявлено сегодня в 18.00.

"Мы ожидаем взвешенного и справедливого решения. Мы уверены, что на наши планы на ближайшие годы это решение не повлияет. Давайте дождемся самого решения, чтобы его оценивать", — заявил Поздняков.

РУСАДА оспаривает решение годичной давности о запрете на участие России в крупных международных соревнованиях. Если CAS поддержит решение WADA, то российские спортсмены не смогут участвовать в турнирах на протяжении четырёх лет.