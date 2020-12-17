Боярский: "Как была Москва второй, так и будет"

Известный артист и болельщик "Зенита" Михаил Боярский подвёл итог встречи питерской команды со "Спартаком". В среду клуб из Санкт-Петербурга уверенно победил красно-белых со счётом 3:1.

По словам Боярского, главный тренер "Зенита" Сергей Семак доказал свою состоятельность. Он заявил, что фанаты московской команды должны осознавать своё место в российском футболе.

"Играла только одна команда. Как бы там болельщики "Спартака" ни выдрючивались, они должны знать, что Москва на втором месте. Как была, так и будет", — приводит Sport24 слова Боярского.

"Зенит" ушёл на зимний перерыв с отрывом на шесть очков от "Спартака".